Начальник Генштаба ВС России обсудил с Асадом координацию в борьбе с ИГ*

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов во время рабочей поездки в Сирию встретился с прибывшим на российскую авиабазу "Хмеймим" президентом Башаром Асадом, сообщает во вторник российское военное ведомство.

"В ходе совместной работы обсуждены вопросы координации действий сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС России по борьбе с международными террористическими группировками ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"* на территории Сирии. Также затрагивалась тема соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике", — уточнили в министерстве.

© Фото : Telegram-аккаунт пресс-службы президента Сирии Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме © Фото : Telegram-аккаунт пресс-службы президента Сирии Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме

Во время короткой экскурсии по российской авиабазе Асад ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.