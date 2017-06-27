Асад попробовал себя в роли пилота Су-35 на базе Хмеймим

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад попробовал себя в роли пилота российского истребителя Су-35 на базе Хмеймим, сообщает пресс-служба лидера САР.

В опубликованном видео о визите на базу Асад забирается в кабину истребителя и садится на место пилота, сзади садится российский военный.

"Президент Асад ознакомился с самым современным и важнейшим самолетом в мире — российским Су-35, находящимся на военной базе Хмеймим", — гласит подпись к фото с Асадом.