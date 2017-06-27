США заявили о "связанной с химоружием" активности на сирийской базе Шайрат

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пентагон зафиксировал якобы связанную с химическим оружием активность на сирийской авиабазе Шайрат, по которой в апреле США нанесли авиаудар, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление американских военных.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар в ответ заметил, что Дамаск не использовал и не будет использовать химоружие, а заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

"Мы заметили активность на авиабазе Шайрат… связанную с химическим оружием", — заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Дэвис не пояснил, о чем именно идет речь. Он добавил, что новая активность началась в последние несколько дней и стала более "наглядной" в последние сутки.

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