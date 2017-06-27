Эксперт: США готовятся к более массированным авиаударам в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Заявления Вашингтона о якобы готовящейся новой химической атаке со стороны правительства Сирии, возможно, преследуют цель подготовить общественное мнение к более массированным авиаударам США в Сирии, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.

"Это похоже на подготовку общественного мнения с целью укрепить позиции США, возможно, посредством более массированных авиаударов. Президент Дональд Трамп считает, что США слишком много потеряли в позициях по Сирии, и для того, чтобы уравновесить влияние России и Ирана, он ищет пути того, как дискредитировать правительство Башара Асада", — сказал Томанн РИА Новости, комментируя заявления США.

По мнению эксперта, "ослабление правительства Асада позволит стимулировать повстанческую коалицию, поддерживаемую США".

При этом Томанн отметил, что "до сих пор еще не удалось доказать, от кого исходили химатаки" в Сирии.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как позже заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.

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