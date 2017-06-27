Эксперт: США готовят агрессию в Сирии, обвиняя Асада в подготовке химатак

БЕЙРУТ, 27 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Заявление Вашингтона о готовящейся химической атаке в Сирии является прикрытием для очередной агрессии со стороны США и ставит сирийский конфликт на порог новой эскалации, считает директор департамента международных отношений при Министерстве высшего образования Сирии Акиль Махфуд.

Ранее Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

"Во-первых, это знак о намерениях проведения новых агрессий для эскалации против Дамаска и его союзников — это прикрытие для новой агрессии. Во вторых, это ответ Москве и словам Лаврова, что Вашингтон делает послабления в борьбе с терроризмом и пытается обходить "Джебхат ан-Нусру*". Это говорит о том, что сирийская сцена на пороге новой эскалации, а России надо будет готовиться к новой волне давлений и переговорам", — рассказал РИА Новости Акиль Махфуд.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом 20 июня, заявил, что на протяжении всего сирийского кризиса у Москвы складывалось и укреплялось устойчивое ощущение, что США вольно или невольно выводила из под удара "Джебхат ан-Нусру" (террористическая группировка, запрещена в РФ – ред.).

"Важно в этой ситуации не допустить достижения цели США — остановить продвижение сирийской армии и ее союзников на восток", — заключил сирийский эксперт.

Сирийская армия и союзные силы при поддержке ВКС РФ и ВВС САР продолжают масштабную операцию в сирийской пустыне на востоке и юго-востоке провинции Хомс. Правительственным войскам удалось восстановить контроль на частью сирийско-иракской границы, освободить от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) тысячи квадратных километров территории и вернуть контроль над рядом нефтяных и газовых полей в провинции Хомс.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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