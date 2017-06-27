ЕС отказался комментировать обвинения США о подготовке химатаки Асадом

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз не готов комментировать заявления США о якобы новой готовящейся химической атаке со стороны правительства Сирии, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
Как позже заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.
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