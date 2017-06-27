ЕС отказался комментировать обвинения США о подготовке химатаки Асадом

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз не готов комментировать заявления США о якобы новой готовящейся химической атаке со стороны правительства Сирии, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"На данном этапе (нам) нечего сказать по вопросу, который Вы подняли", — сказал Схинас журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления США.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как позже заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>