Коалиция проверяет сообщения об авиаударе по тюрьме в сирийском Маядине

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США проверяет сообщения о гибели мирных жителей в результате авиаудара, нанесенного по тюрьме в сирийском городе Маядин.

"Мы учтем и рассмотрим каждое утверждение. Если мы ответственны за какие-либо жертвы среди мирных жителей, мы это признаем", — заявил агентству Рейтер представитель коалиции Райан Диллон. Два представителя американской разведки заявили агентству, что значительная часть лидеров ИГ* переместились из осажденной Ракки в Маядин.

"Самолеты американской коалиции нанесли удар по зданию в Маядине, используемому ИГ* как тюрьма для большого числа мирных жителей Дейр-эз-Зора. Удар привел к разрушению здания", — сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на корреспондента.

При этом агентства Рейтер и Франс Пресс со ссылкой на главу Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Лондоне, сообщили о гибели 42 мирных жителей в результате авиаудара. В свою очередь представитель коалиции заявил Рейтеру, что ранее сообщения обсерватории неоднократно оказывались "преувеличенными".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что нельзя рассматривать в качестве источников данных "Белые каски" и сирийскую Обсерваторию по правам человека.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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