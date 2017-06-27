Вооруженная оппозиция Сирии проведет подготовительную встречу к "Астане-5"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии намерена провести в Анкаре за два-три дня до очередного раунда переговоров в Астане подготовительную встречу, где обсудит зоны деэскалации в САР, заявил РИА Новости член делегации вооруженных группировок Фатех Хассун.

Пятый раунд переговоров должен пройти в столице Казахстана 4-5 июля.

"Турция как гарант отправила приглашения нескольким представителям оппозиции на встречу в Анкаре для обсуждения того, что будет предлагаться на грядущем раунде переговоров в Астане. Эта встреча состоится за два-три дня до поездки в Астану при участии группировок, присутствовавших на последнем раунде в Астане. Встреча состоится для координации действий по зонам деэскалации", — заявил Хассун.

При этом, по словам оппозиционера, группировки вооруженной оппозиции пока не получили приглашения на "Астану-5".

"Сейчас группировки, участвующие в "Астане" и "Женеве", в большой мере координируют свои действия для выработки единого решения и военного видения", — заявил Хассун.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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