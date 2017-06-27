Сирийские власти опровергли обвинения США в подготовке ими химической атаки

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар опроверг заявления Белого дома о якобы новой готовящейся химатаке со стороны правительственных сил САР, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Али Хайдара, Дамаск не использовал и не будет использовать такое оружие.

Он добавил, что заявление Белого дома предвещает "дипломатическую битву", которая будет вестись против Сирии в ООН.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока.

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