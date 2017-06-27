В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Кремле считают возможным повторение провокаций со стороны боевиков "Исламского государства" (запрещена в РФ) с применением химического оружия в Сирии, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о какой-либо информации, угрозе применения химических вооружений", — ответил Песков на вопрос о том, располагает ли Россия информацией о подготовке этой операции.

Вместе с тем, Песков отметил, что случаи применения химических отравляющих веществ боевиками-террористами фиксировались неоднократно, подобные провокации могут повториться снова.

"Вы знаете, что неоднократно фиксировались случаи применения химических отравляющих веществ боевиками-террористами Исламского государства и других преступных группировок. Наверняка потенциальная опасность повторения подобных провокаций существует. Однако еще раз повторяю, точной информацией я не располагаю, думаю, что мои коллеги из специальных служб и министерства обороны, если она будет, поделятся такими опасениями", — отметил он.

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