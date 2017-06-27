В Кремле прокомментировали заявления США об угрозе новой химатаки в Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Белый дом считает, что правительственная армия Сирии готовит новую химическую атаку, и заявляет, что если она будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Мы слышали об этом заявлении. Мы не знаем, что является основанием для этого. И, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой "очередная атака", ибо, как вы знаете, несмотря на все требования российской стороны, беспристрастного международного расследования предыдущей трагедии с использованием химических отравляющих веществ произведено не было, и соответственно, мы не считаем возможным возлагать ответственность на сирийские вооруженные силы", — сказал Песков, комментируя заявление Белого дома.

Журналисты подчеркнули, что в заявлении Белого дома говорится о высокой цене, которую в противном случае заплатит сирийское руководство. На вопрос о том, можно ли воспринимать эту фразу как угрозу применения военной силы против президента САР Башара Асада и будет ли Кремль по своей линии пытаться препятствовать этому, Песков ответил: "Вы знаете, что Кремль последовательно отстаивает эту линию и отстаивает тезис о том, что без проведения расследования возлагать вину на Асада невозможно, нелегитимно и абсолютно неверно с точки зрения достижения конечных целей по сирийскому урегулированию. Конечно же, какие-то подобные угрозы законному руководству Сирийской арабской республики мы также считаем неприемлемыми. Важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отправляющих веществ".

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