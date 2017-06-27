Успехи сирийской армии не устраивают сторонников Трампа, считает политолог

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Военные успехи сирийской армии в борьбе с радикальными группировками не отвечают требованиям кругов, на которые опирается действующий президент США Дональд Трамп. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников, комментируя данные Белого дома о якобы готовящейся химатаке на территории САР.

Белый дом ранее обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

Как полагает Сотников, в настоящее время президент Трамп вынужден "резко оглядываться на те военно-промышленные круги, перед которыми у него остались обязательства с тех пор, как он был избран президентом". "В свете этого я не исключаю, что атака 7 апреля была показательной. Она показала, что администрация Трампа имеет право решать сирийские вопросы так, как она представляет для себя возможным", — заявил Сотников.

Непроверенные данные о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле стали предлогом для американского авиаудара по сирийской авиабазе Шайрат.

"Военные успехи правительственной армии САР в борьбе как с оппозиционными группировками, так и с "Исламским государством"* не устраивают круги, на которые оглядывается Трамп. Сейчас это не артикулируется, но позиция американских партнеров в отношении сирийского президента не изменилась. Они не хотят видеть его у власти", — констатировал востоковед.

Кроме того, считает аналитик, существует вероятность того, что внутри правительственной армии САР может присутствовать оппозиционная группировка генералов, которые также хотели бы ухода Башара Асада". "Не надо думать, что военные и правительство однородны по своему составу. Возможно, есть какая-то оппозиция Асаду и лояльному ему высшему военному руководству со стороны других командиров. Если верить тому, что говорят американцы, надо полагать, что у оппозиционно настроенных генералов осталась часть химического оружия. Однако где доказательства?" — сказал Сотников.

При этом, отметил он, исключать гипотетическую вероятность такого сценария нельзя.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

*Террористическая огранизация, запрещена в России

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