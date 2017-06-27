Эксперт считает провокацией заявления США о планах Асада совершить химатаку

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заявления США о якобы имеющих место планах сирийского руководства провести химическую атаку на своей территории являются либо абсурдом, либо провокацией, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Ранее Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

"Эти заявления Белого дома настораживают. Здесь нужно прежде всего сказать, что сама постановка вопроса о возможном применении химического оружия правительственной армией САР против мирного населения — это абсурд", — сказал Долгов РИА Новости.

Востоковед напомнил, что еще в 2013 году, когда были озвучены первые обвинения в адрес правительственных сил САР в применении химоружия, российские эксперты документально доказали, что компоненты этого так называемого "оружия" были привезены из-за рубежа.

"Применение химического оружия на своей территории, в расположении своих войск, против мирного населения — это все абсурд. Применение его в то время, как идут переговоры в Астане и Женеве, ведется поиск путей политического урегулирования, которое поддерживает сирийское руководство — это либо абсурд и безумие, либо провокация", — констатировал Долгов.

Эксперт отметил, что больше склоняется ко второй версии. "Эти заявления имеют совершенно очевидную цель — еще раз представить сирийское руководство в качестве тирана, который действует всеми доступными способами против собственного народа. Дискредитировать руководство страны еще раз, подготовить почву либо для провокации, либо для агрессии с целью свержения властей САР. Другими мотивами эти заявления объяснить нельзя", — добавил собеседник агентства.

Непроверенные данные о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле стали предлогом для американского авиаудара по сирийской авиабазе Шайрат.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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