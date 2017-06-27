Клинцевич прокомментировал заявления США о подготовке Дамаском химатаки

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно следует из заявления Белого дома о якобы готовящейся президентом Сирии Башаром Асадом химической атаке, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация", — сказал Клинцевич.
По его словам, после этой провокации, "которая будет выдана за химатаку", может последовать удар США по "группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации".
Клинцевич отметил, что в связи с этим существует угроза находящимся в Сирии военнослужащим ВКС РФ и другим военным специалистам. "Существует реальная угроза их жизни", — считает он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>