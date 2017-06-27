Клинцевич прокомментировал заявления США о подготовке Дамаском химатаки

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно следует из заявления Белого дома о якобы готовящейся президентом Сирии Башаром Асадом химической атаке, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку. Также в Белом доме отмечали, что если сирийские власти проведут новую химическую атаку, то "заплатят высокую цену".

"США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация", — сказал Клинцевич.

По его словам, после этой провокации, "которая будет выдана за химатаку", может последовать удар США по "группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации".

Клинцевич отметил, что в связи с этим существует угроза находящимся в Сирии военнослужащим ВКС РФ и другим военным специалистам. "Существует реальная угроза их жизни", — считает он.

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