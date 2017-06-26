Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвал Вашингтон принять меры, чтобы не допускать провокаций в отношении сирийских правительственных войск, заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении говорится, что Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование кризиса в Сирии. Речь шла о необходимости закрепить режим прекращения огня, в частности через астанинский процесс, а также об усилении борьбы с террористическими группировками и пресечении попыток применить отравляющие вещества.

Лавров и Тиллерсон также "условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня".

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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