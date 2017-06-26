В МИД осудили попытки вывести "Джебхат ан-Нусру"* из-под ударов в Сирии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия считает крайне опасной игрой попытки вывести из-под ударов в Сирии террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра"*, это необходимо прекратить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По-прежнему наблюдаются двойные стандарты. Я уже говорил, что полное у нас впечатление на основе опыта борьбы с терроризмом в Сирии, что так называемую "Джебхат ан-Нусру"*, или как бы теперь она ни именовалась, всякий раз щадят силы коалиции, которые Соединенные Штаты возглавляют, и другие сотрудничающие с ними государства. Вот в последнее время, в последние дни появились новые свидетельства того, что "Джебхат ан-Нусру"* в ее новой реинкарнации выводят из-под удара. Считаем это крайне опасной игрой, которая должна быть прекращена, и вообще любые двойные стандарты, какие-то задние мысли и скрытые замыслы должны быть отложены в сторону ради бескомпромиссной борьбы с терроризмом", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим эфиопским коллегой Воркнехом Гебейеху.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.