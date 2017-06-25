МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, приказывая нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат ВВС Сирии, знал, что власти страны не применяли химоружие, пишет известный американский журналист Сеймур Херш в немецкой газете Die Welt.
Американский журналист выяснил, как Трамп принял решение об ударе по Сирии
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, приказывая нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат ВВС Сирии, знал, что власти страны не применяли химоружие, пишет известный американский журналист Сеймур Херш в немецкой газете Die Welt.