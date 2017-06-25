Несколько сирийских снарядов упали на контролируемой Израилем части Голан

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн — РИА Новости. Контролируемая Израилем часть Голанских высот вновь подверглась беспорядочному обстрелу с территории Сирии, пострадавших нет, сообщили военные.
Они предполагают, что, как и накануне, произошел случайный перелет снарядов через разделительную линию в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.
"Несколько снарядов, выпущенных из Сирии, разорвались на открытой местности в северной части Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало", — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Накануне, по данным военных, через границу перелетело около десятка снарядов. Израиль назвал обстрел "посягательством на свой суверенитет" и в ответ точечными ударами с воздуха уничтожил два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>