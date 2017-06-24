Сирийская армия отразила мощную атаку террористов на Голанских высотах

ДАМАСК, 24 июн — РИА Новости. Правительственные войска САР отбили мощную атаку террористов "Джебхат ан-Нусра" (группировка запрещена в РФ) на город Аль-Баас в районе Голанских высот, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Армия отразила крупную атаку Нусры на город Аль-Баас в провинции Кунейтра. Армия приняла бой с террористами. Нападавшие понесли потери. Отразить атаки помогла авиация и артиллерия",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, наступательную операцию террористов поддерживал с воздуха вертолет израильских ВВС, который нанес удар рядом со зданием Мухафазы в городе Аль-Баас.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что израильская авиация атаковала два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии в ответ на десяток шальных снарядов, которые ранее разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Телеканала Аль-Маядин со ссылкой на собственный источник в свою очередь сообщил, что в результате израильского авиаудара по одной из позиций армии САР на Голанских высотах погибли двое военнослужащих.

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