Коалиция США вновь расширила географию полетов в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США вновь расширила географию полетов в Сирии в последние двое суток, свидетельствуют сводки коалиции.

После того, как Минобороны России 19 июня заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, коалиция заявила о "передислокации" своих самолетов, хотя отказалась сообщить, каким образом изменятся их маршруты.

Согласно сводкам коалиции, 20-21 июня удары наносились только в районе Ракки — самопровозглашенной столицы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. Однако уже 22 июня география полетов расширилась, в сводку вернулись такие районы, как Абу-Камаль на востоке Сирии и Дейр-эз-Зор на северо-востоке, а также Пальмира. Кроме того, число вылетов увеличилось примерно вдвое — до более чем 30.

Эту тенденцию подтвердила сводка за 23 июня, опубликованная в субботу. География ударов коалиции вновь расширилась в пятницу и включала Абу-Камаль, Дейр-эз-Зор, Ракку, а также районы Эш-Шаддада и Эль-Хасаки в провинции Эль-Хасака на севере-востоке страны.

РИА Новости не располагает комментарием коалиции, связано ли сужение географии ударов с последними событиями. Представитель коалиции Райан Дилан заявил в пятницу, что канал связи с Россией по-прежнему работает.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка, заявив, что этот самолет сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также заявило о прекращении с 19 июня взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.