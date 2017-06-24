В Алеппо двадцать человек пострадали при ночном обстреле рынка
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Двадцать человек получили ранения при ночном обстреле боевиками рынка в городе Алеппо на северо-западе Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на источник в полиции.
"Снаряд упал после полуночи на рынок Эль-Фуркан, что привело к ранениям 20 горожан, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", — сообщил каналу источник в руководстве полиции.
По данным телеканала, снаряд был выпущен из западных пригородов Алеппо, где находятся террористы, ранее уже обстреливавшие жилые кварталы города.
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Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
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