В Алеппо двадцать человек пострадали при ночном обстреле рынка

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Двадцать человек получили ранения при ночном обстреле боевиками рынка в городе Алеппо на северо-западе Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на источник в полиции.

"Снаряд упал после полуночи на рынок Эль-Фуркан, что привело к ранениям 20 горожан, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", — сообщил каналу источник в руководстве полиции.

По данным телеканала, снаряд был выпущен из западных пригородов Алеппо, где находятся террористы, ранее уже обстреливавшие жилые кварталы города.

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