СМИ узнали, что Иордания не намерена направлять свои войска в Сирию

КАИР, 24 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Иордания не намерена направлять свои войска в соседнюю Сирию, сообщает в субботу иорданская газета "Ад-Дустур" со ссылкой на официальный источник в руководстве страны.
При этом собеседник издания напомнил, что Иордания видит лишь политическое решение в Сирии и выступает за сохранение территориальной целостности этой страны.
В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. По данным источника РИА Новости, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.
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