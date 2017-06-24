СМИ узнали, что Иордания не намерена направлять свои войска в Сирию

КАИР, 24 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Иордания не намерена направлять свои войска в соседнюю Сирию, сообщает в субботу иорданская газета "Ад-Дустур" со ссылкой на официальный источник в руководстве страны.

"Иордания не будет направлять свои войска на сирийскую территорию. Любые другие разговоры на эту тему не соответствуют позиции Иордании, которую она заняла с самого начала сирийского кризиса", — приводит газета слова официального источника.

При этом собеседник издания напомнил, что Иордания видит лишь политическое решение в Сирии и выступает за сохранение территориальной целостности этой страны.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. По данным источника РИА Новости, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.

Глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев говорил, что Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности. По его словам, возможно участие и других стран, но только на базе консенсуса. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми также говорил, что Иран готов направить в Сирию наблюдателей, если будет достигнуто соответствующее соглашение.