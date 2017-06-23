У коалиции во главе с США нет подтверждений уничтожения аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. У международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) нет достоверных свидетельств уничтожения главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдади, заявил в пятницу официальный представитель коалиции Райаон Дилон.

"Мы придерживаемся наших прежних заявлений. Мы бы хотели видеть, что аль-Багдади уничтожен, но у нас нет достоверных свидетельств этому", — сказал он в ходе телебрифинга.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка.

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