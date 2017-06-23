Удар ВМФ России: ракеты "Калибр" уничтожили объекты ИГ* в провинции Хама

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" нанесли в пятницу удары крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Хама.
"В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ* в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал боевиков", — говорится в сообщении.
После атаки "Калибрами" оставшиеся террористы были уничтожены с воздуха бомбардировщиками Воздушно-космических сил РФ.
"Российский Военно-морской флот в очередной раз продемонстрировал возможности нанесения по удаленным целям эффективных ударов комплексами высокоточного оружия "Калибр" в кратчайшие сроки после получения боевого распоряжения", — отметило Минобороны РФ.
Положение в Сирии
По данным Минобороны, террористы ИГ* перебрасывают боевиков по различным маршрутам в сирийскую провинцию Хама.
Отступление боевиков происходит на фоне успехов сирийской армии. Как сообщил РИА Новости 19 июня осведомленный источник, правительственные войска Сирии вернули контроль над историческим комплексом древнего Сергиополиса (Расафа — араб.) в 30 километрах к югу от города Ракка и отбили у террористов нефтенасосную станцию Т-3 к юго-востоку от Пальмиры и приступили к ее разминированию.
Удары с моря
Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки, отметили в Минобороны.
Впервые ракеты "Калибр" были использованы против экстремистов в Сирии 7 октября 2015 года, когда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет "Калибр-НК" по 11 объектам международных террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.
Ракеты "Калибр"
Ракеты "Калибр" и "Оникс" специально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". В дальнейшем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли (фрегаты и корветы проектов 22350 и 22380, а также малые ракетные корабли типа "Буян-М"). Дальность действия данных ракет составляет порядка 2500 километров.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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