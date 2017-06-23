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Война в Сирии
Война в Сирии

Удар ВМФ России: ракеты "Калибр" уничтожили объекты ИГ* в провинции Хама

Сюжет:
Ракетный удар сил ВМФ России по ИГ* в Сирии (6)
12:4423.06.2017
(обновлено: 12:46 23.06.2017)
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© Минобороны РФУдар Калибров по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Сирии.Удар Калибров по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Сирии.
© Минобороны РФ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" нанесли в пятницу удары крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Хама.

Российские ВКС в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В Минобороны рассказали подробности ракетного удара по объектам ИГ* в Сирии
Как сообщило российское военное ведомство, всего из восточной части акватории Средиземного моря по боевикам было запущено шесть ракет, в результате чего были уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов. МО РФ отметило, что подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

"В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ* в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал боевиков", — говорится в сообщении.

После атаки "Калибрами" оставшиеся террористы были уничтожены с воздуха бомбардировщиками Воздушно-космических сил РФ.

"Российский Военно-морской флот в очередной раз продемонстрировал возможности нанесения по удаленным целям эффективных ударов комплексами высокоточного оружия "Калибр" в кратчайшие сроки после получения боевого распоряжения", — отметило Минобороны РФ.

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© Министерство обороны РФ
Удар ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по позициям боевиков

Положение в Сирии

По данным Минобороны, террористы ИГ* перебрасывают боевиков по различным маршрутам в сирийскую провинцию Хама.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
В Минобороны рассказали о результатах ракетного удара по ИГ* в Сирии
"В течение последней недели формирования международной террористической группировки ИГИЛ* продолжали попытки выхода из Ракки в направлении Пальмиры по "южном коридору". Используя темное время суток и сложный рельеф местности, террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов", — сообщило российское военное ведомство.

Отступление боевиков происходит на фоне успехов сирийской армии. Как сообщил РИА Новости 19 июня осведомленный источник, правительственные войска Сирии вернули контроль над историческим комплексом древнего Сергиополиса (Расафа — араб.) в 30 километрах к югу от города Ракка и отбили у террористов нефтенасосную станцию Т-3 к юго-востоку от Пальмиры и приступили к ее разминированию.

Удары с моря

Американский истребитель во время операции в Сирии и Ираке. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
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Ранее корабельная группировка ВМФ России уже осуществляла пуски "Калибров" по силам ИГ 31 мая 2017 года.

Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки, отметили в Минобороны.

Впервые ракеты "Калибр" были использованы против экстремистов в Сирии 7 октября 2015 года, когда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет "Калибр-НК" по 11 объектам международных террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.

Ракеты "Калибр"

Разрушенный дом в сирийском городе Арак. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Первый универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", способный применять несколько типов высокоточных ракет как по надводным, так и по береговым целям на больших дальностях, был установлен на ракетном корабле Каспийской флотилии "Дагестан".

Ракеты "Калибр" и "Оникс" специально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". В дальнейшем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли (фрегаты и корветы проектов 22350 и 22380, а также малые ракетные корабли типа "Буян-М"). Дальность действия данных ракет составляет порядка 2500 километров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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