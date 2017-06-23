В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня, Турция — 12, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел семь гуманитарных акций: шесть из них было проведено в городе Алеппо, местному населению доставлены 1,8 тонны продовольственных наборов, еще одна — в провинции Хомс, куда были доставлены 1,98 тонны продовольственных наборов. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1188 человек.
Согласно тексту бюллетеня, за сутки соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боев не подписывалось, число присоединившихся по-прежнему равно 1828. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 223.
* террористическая организация, запрещенная в России
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