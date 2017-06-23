В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня, Турция — 12, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – пять, Хама – одно и Дамаск – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 нарушений, из них в провинциях: Хама – одно, Хомс – одно, Дамаск – шесть и Деръа – четыре", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел семь гуманитарных акций: шесть из них было проведено в городе Алеппо, местному населению доставлены 1,8 тонны продовольственных наборов, еще одна — в провинции Хомс, куда были доставлены 1,98 тонны продовольственных наборов. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1188 человек.

Сообщается, что в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 237 гражданам. Кроме того, еще одна гуманитарная акция проведена по линии ООН: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены 20 тонн продуктов питания.

Согласно тексту бюллетеня, за сутки соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боев не подписывалось, число присоединившихся по-прежнему равно 1828. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 223.

* террористическая организация, запрещенная в России

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