NYT: США направляют в Сирию группу гражданских для помощи мирным жителям

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа направляет в Сирию группу гражданских, чтобы попытаться вернуть стабильность в регионы, освобожденные поддерживаемой США оппозицией от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, группа состоит из семи человек. В ее состав входят представители госдепа США и сотрудники служб безопасности, некоторые уже прибыли в Сирию. Целью миссии гражданской группы, информация об отправке которой не была обнародована, является предотвращение гуманитарного кризиса и оказание помощи сирийцам в возвращении домой. Специалисты организуют работы по очистке территорий от отставленных боевиками придорожных бомб, восстановлению электроснабжения и доступа к питьевой воде.

Как пишет издание, отправка такой малочисленной группы оставляет открытым вопрос о том, будет ли достаточно этих усилий для решения сложной задачи по восстановлению нормальных условий для жизни миллионов сирийцев.

"Это минималистический подход, который должен быть достаточным для них, чтобы выжить в первые несколько недель, но помимо этого, будут проблемы, которые могут потребовать более значительных усилий", — заявил бывший спецпредставитель США по Афганистану и Пакистану Джеймс Доббинс.

"Наши усилия в освобожденных от ИГ* районах будут исключительно сосредоточены на стабилизации и удовлетворении потребностей мирных жителей, чтобы позволить им вернуться домой и не дать вернуться ИГ*", — приводит издание комментарий госдепа. "Усилия ограничиваются предоставлением гуманитарной помощи, очисткой (территорий – ред.) от оставшейся от войны взрывчатки, а также восстановлением ключевых средств обеспечения", — говорится в заявлении госдепа.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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