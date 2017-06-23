Минобороны опубликовало видео удара "Калибров" по позициям ИГ* в Сирии

Ракетный удар сил ВМФ России по ИГ* в Сирии (5)

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство обороны России обнародовало видео пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям террористической организации "Исламское государство"*.

Удар по боевикам был нанесён из восточной части Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар".

Ракетами были уничтожены пункты управления боевиков и крупные склады оружия в провинции Хама.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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