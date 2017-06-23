Минобороны проинформировало Турцию и Израиль о пусках ракет по ИГ* в Сирии

Подводная лодка Краснодар ВМФ РФ запускает крылатую ракету Калибр по объектам Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото

Подводная лодка Краснодар ВМФ РФ запускает крылатую ракету Калибр по объектам Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы министерством обороны РФ о пусках крылатых ракет по объектам "Исламского государства"* в Сирии, сообщило ведомство.

"Командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по каналам взаимодействия", — говорится в сообщении.

Как сообщает Минобороны, из восточной части Средиземного моря фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

* террористическая организация, запрещенная в России