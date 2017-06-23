Российские силы ВМФ нанесли удары ракетами "Калибр" по объектам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Корабли "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подлодка "Краснодар" ВМФ РФ осуществили пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации ИГ* в Сирии, сообщает Минобороны России.

"Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ* в Сирии. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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