Итальянский журналист сознался в фейковом сообщении об убийстве главаря ИГ*

РИМ, 22 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский независимый журналист Томмазо Дебенедетти сознался в создании фейкового Twitter-аккаунта министра обороны Франции Флоранс Парли, который распространил информацию о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Как заявил Дебенедетти РИА Новости, как и в случае с майской историей о якобы кончине белорусской писательницы Светланы Алексиевич он зарегистрировал аккаунт нового французского министра накануне, сразу после ее назначения на пост главы Минобороны.

"Как и в мае с министром культуры Ниссен сегодня на фейковый аккаунт подписались тысячи человек, включая французские СМИ. Увидев это, утром я написал ложное сообщение о подтверждении смерти Аль-Багдади", — сообщил он.

"Никто не спросил себя, правда ли это: фейковая новость распространилась беспрепятственно, и я сам заявил о том, что аккаунт был фальшивый, еще до того, как это сделало французское правительство", — отметил Дебенедетти.

Ранее в четверг фейковый Twitter-аккаунт, якобы принадлежащий министру обороны Франции Флоранс Парли распространил информацию о ликвидации главаря ИГ. Спустя около получаса в аккаунте появилось новое сообщение, в котором говорилось, что этот аккаунт был создан независимым итальянским журналистом Томмазо Дебенедетти.

Министерство обороны Франции в своем официальном аккаунте в сети Twitter заявило, что аккаунт @ParlyFlorence — фейковый и что "содержание твитов не соответствует словам министра".

В мае аналогичная история произошла с аккаунтом, якобы принадлежащим министру культуры Франции Франсуаз Ниссен, — в нем появилось сообщение о кончине белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. Позднее Алексиевич опровергла в беседе с РИА Новости информацию о своей кончине.

На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки. Во вторник замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что подтверждений смерти аль-Багдади пока нет.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.