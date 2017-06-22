МИД РФ: можно с большой долей вероятности говорить о ликвидации лидера ИГ*

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что лидер ИГ* Аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка.
"По опыту разгрома террористического бандподполья на Северном Кавказе могу сказать, что, если эта информация подтвердится, то можно будет констатировать очередной крупный успех российских ВКС в борьбе с международным терроризмом", — добавил он.
Замглавы МИД России подчеркнул, что "разгром ИГИЛ* необходимо продолжить, в том числе обеспечивая реализацию принципа неотвратимости наказания террористов".
*террористическая группировка, запрещенная в России
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