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Война в Сирии
Война в Сирии

NI: США должны избегать стычек с Россией в небе над Сирией

13:2622.06.2017
(обновлено: 13:33 22.06.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСамолет Су-22 сирийских ВВС. Архивное фотоСамолет Су-22 сирийских ВВС. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США должны трезво обдумать свои дальнейшие шаги в Сирии и не ввязаться в непредсказуемый конфликт с Россией в сирийском небе, пишет старший редактор The National Interest, американский эксперт в области национальной безопасности Николас Гвоздев.

Истребитель сирийских военно-воздушных сил. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии

Несколько дней назад коалиция стран-партнеров по борьбе с "Исламским государством"* с США во главе сбила неподалеку от Ракки самолет, принадлежавший сирийской армии. По словам Гвоздева, то, что это произошло только сейчас, спустя полтора года после того, как российские вооруженные силы появились в Сирии, можно считать чудом. Однако везение закончилось, отмечает он.

Кремль на ситуацию со сбитым самолетом отреагировал гневно, но осторожно, пишет Гвоздев далее. Теперь Москва будет считать потенциально враждебным любой самолет, пролетающий над сирийской территорией без разрешения правительства Башара Асада. Самым главным, однако, является то, что российский контингент в Сирии никаких действий предпринимать не стал, считает эксперт.

Самолет сирийских ВВС. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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CNN утверждает, что еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF

Он напомнил, как Москва отреагировала на ситуацию с российским Су-24, сбитым турецкими ВВС. Исключив военный ответ, Россия ввела экономические санкции против Анкары и дала четко понять, что может изменить свое отношение к турецким курдам. Через полгода президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось извиниться.

Американским военным Россия, вероятно, также не станет бросать вызов, однако найдет способ усложнить им жизнь в Ближневосточном регионе, полагает Гвоздев. При этом на фоне стремления США усилить санкции против России Владимир Путин, скорее всего, будет считать, что ему нечего терять, и будет готов идти на дальнейшую конфронтацию, поясняет автор.

У Вашингтона же, судя по многочисленным недавним слушаниям по российскому вопросу, есть все признаки когнитивного диссонанса: Россию, с одной стороны, описывают как мощного противника, способного подорвать объединенные силы НАТО, с другой — как "режим на грани краха". С таким подходом американцы рискуют в случае усиления конфронтации не подготовиться должным образом, рассуждает Гвоздев.

"Сейчас ясно, что о первоначальной цели администрации Трампа добиться той или иной сделки с Кремлем речь уже не идет. Не исключено, что расхождения в российских и американских ценностях и интересах так велико, что навести мосты между ними не помогут никакие компромиссы", — пишет автор.

Таким образом, США следует проявлять осторожность в небе над Сирией и избегать стычек с Россией, поскольку такой конфликт им не нужен, подводит итог Гвоздев.* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

 

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Война в Сирии
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