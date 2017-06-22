Пентагон гарантирует возврат поставленного курдам оружия, сообщили в Турции

АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Пентагон пообещал Анкаре предоставить список вооружений, поставляемых курдским формированиям, и обеспечить их возврат после завершения операции по освобождению сирийского города Ракка, заявило министерство обороны Турции.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном, террористической. Турецкие СМИ ранее сообщили, что всего за месяц, прошедший после того, как Трамп узаконил поставки оружия PYD, в регион прибыли по меньшей мере 348 фур с оружием.
Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут так называемые "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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