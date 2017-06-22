Россия требует от США расследовать инцидент со сбитым сирийским Су-22

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия требует от США проведения тщательного расследования обстоятельств инцидента, в ходе которого в небе над Сирией был сбит самолет сирийских ВВС Су-22, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона рассматривает подобные акции как вопиющее нарушение международного права, принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, неуважение к уставу ООН. Требуем проведения тщательного расследования американским командованием упомянутого происшествия и принятия необходимых мер по недопущению рецидивов подобных ситуаций в будущем", — сказала она.

По словам Захаровой, с учетом того, что в момент нанесения удара по сирийскому истребителю боевые задачи в воздушном пространстве Сирии выполняла и авиация ВКС России, Москва расценивает этот инцидент "еще и как сознательное неисполнение американскими партнерами своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии от 20 октября 2015 года".

В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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