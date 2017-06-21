Сирийские курды заявили о концентрации турецких войск вблизи города Африн

ДАМАСК, 21 июн — РИА Новости. Турция концентрирует военных вокруг сирийского города Африн с вечера вторника и готовится к атаке, заявил РИА Новости представитель курдских отрядов самообороны.

Африн находится в провинции Алеппо и относится к провозглашенному курдами на севере Сирии федеративному району Рожава. Турция считает сирийские курдские объединения крылом запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана". В мае турецкое агентство Anadolu сообщало, что против них готовятся новые операции.

"Турецкая армия собралась в большом количестве в этих районах, готовясь к атаке на Африн, Талль-Рафаат и Шейх Иса, которые контролируют курды с прошлого года", — заявил курдский представитель.

По его словам, военные переместились в окрестности Африна из города Эль-Баб, освобожденного турецкими военными и сирийской оппозицией в 2016 году от группировки ИГ (запрещена в РФ).

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