Макрон не считает уход Асада обязательным условием для урегулирования

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не рассматривает уход сирийского лидера Башара Асада в качестве непременного условия урегулирования конфликта в стране, передает агентство Рейтер.

"У меня новый взгляд на этот вопрос, и я не говорю, что уход Асада должен стать предварительным условием, поскольку не вижу, кто бы мог стать его законным преемником", — заявил Макрон ряду европейских газет в интервью, которое будет полностью опубликовано в четверг.

При этом Макрон заявил, что в случае использования Дамаском химического оружия, Франция будет готова нанести удар по правительственным силам в Сирии.

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