Фонд имени Кадырова восстановит старейшую мечеть Омейядов в Алеппо

Женщина в Мечети Омейядов в Алеппо, разрушенной в результате боевых действий

Женщина в Мечети Омейядов в Алеппо, разрушенной в результате боевых действий

ДАМАСК, 21 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мечеть Омейядов в Алеппо и мечеть Халида ибн Валида в Хомсе будут восстановлены и открыты в августе 2018 года, восстановительные работы уже начались, сообщил РИА Новости представитель регионального общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова в Сирийской Арабской Республике Турко Даудов.

"В начале этого года во время визита в Чеченскую республику высокой делегации из САР, во время встречи с главой республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым было достигнуто соглашение об оказании помощи в восстановлении двух мечетей. Одна мечеть Омейядов в городе Алеппо — самая старая мечеть, построенная в 715-м году, вторая мечеть — в Хомсе имени Халида ибн Валида. Соглашение достигнуто, договоры подписаны, работы начаты. Мечеть Омейядов в Алеппо была реконструировано с 1999 по 2005 год. В этот раз мы попросили сирийскую сторону ускорить процесс, и работы должны быть завершены в течение одного года. Открытие планируется в августе 2018 года", — сказал Даудов.

Представитель фонда имени Кадырова также рассказал о договоренностях между Чечней и Сирией по строительству двух приютов для сирийских детей.

"Президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна уделяет большое внимание детям-сиротам как внутри России, так и в иностранных государствах — в САР, Сомали и других странах, где они нуждаются в помощи и заботе. Сейчас ведутся переговоры по строительству домов для сирот в Сирии, с местом конкретным еще не определились, но мы планируем построить в Алеппо и Хомсе", — рассказал собеседник агентства.

Помимо договоренностей по восстановлению и строительству, фонд имени Кадырова в координации с министерством вакуфов Сирии передал гуманитарную помощь, предназначенную для десяти тысяч сирийских семей с детьми-сиротами. Продовольственные корзины планируется распределить практически по всем провинциям САР.

"Хочу отдельно выразить благодарность за их (президента Чечни Рамзана Кадырова и фонда имени Кадырова) инициативу восстановить мечеть Омейядов в Алеппо и мечети Халида ибн Валида в Хомсе, в-третьих, благодарен за предоставление этих продовольственных корзин семьям погибших", — рассказал РИА Новости официальный представитель министерства вакуфов САР Ахмад Самир Аль-Каббани.

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