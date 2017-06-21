Чечня передаст гуманитарную помощь 10 тысячам семей и сиротам в Сирии

ДАМАСК, 21 июн – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Десять тысяч сирийских семей с детьми погибших военных получат гуманитарную помощь от Чечни, сообщил РИА Новости представитель регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова в Сирии Турко Даудов.

"В течение длительного времени фонд оказывает гуманитарную помощь жителям Сирии, а также сирийским беженцам, которые находятся в соседних республиках и оказались в трудной жизненной ситуации. В этот священный месяц (Рамадан) фонд проводит благотворительную акцию, раздавая гуманитарную помощь детям-сиротам", — сказал он.

По его словам, более 10 тысяч семей получат помощь в виде продуктов питания во всех областях Сирии.

"Эту акцию сегодня мы проводим совместно с сирийским министерством вакуфов и сирийским фондом развития, который возглавляет первая леди госпожа Асма Асад. На закупку продуктов питания и приготовление у нас ушло около 500 тысяч долларов", — сказал Даудов.

Продовольственные корзины собраны в Дамаске при участии сотрудников и воспитанников детского приюта "Аль-Аман" в Дамаске. Гуманитарная помощь будет направлена практически во все провинции, включая Алеппо, Дамаск и Латакию.

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