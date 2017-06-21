Россия и Бразилия выступили за политическое решение в Сирии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия и Бразилия выступают за политическое решение конфликта в Сирии на основе резолюции Совета безопасности ООН, говорится в совместном заявлении о стратегическом внешнеполитическом диалоге по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и бразильского лидера Мишела Темера.
"В связи с этим Россия и Бразилия подтверждают свою поддержку продолжающимся в Женеве переговорам при посредничестве ООН и приветствуют достигнутое в Астане 4 мая 2017 года соглашение о создании в Сирии зон деэскалации", — также отмечается в заявлении.
Как отмечается в совместном заявлении, Россия и Бразилия также подтверждают свою приверженность решению палестино-израильского конфликта.
"Россия и Бразилия подтверждают понимание того, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях незаконные. В соответствии с нормами международного права являются препятствием для воплощения решения конфликта и достижения справедливого и долгосрочного мира", — сказано в документе.
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