Пушков рассказал, как действия США в Сирии угрожают союзникам по коалиции

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что действия США в Сирии ставят под удар союзников по коалиции. Об этом он заявил в эфире RT.

Пушков прокомментировал решение правительства Австралии приостановить нанесение авиаударов по позициям боевиков ИГ* в Сирии после того, как коалиция во главе с США сбила самолёт ВВС САР в районе Ракки, когда он выполнял задачу против ИГ.

"Если ты атакуешь правительственные войска Сирии, никто не может гарантировать, что не будет ответных действий", — сказал Пушков, подчеркнув, что США подвергают своих союзников риску.

Ранее штаб возглавляемой США международной коалиции сообщил, что американский военный самолет сбил сирийский самолет к югу от города Табки. По данным штаба, в 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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