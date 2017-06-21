Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на возможную ликвидацию аль-Багдади

ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем номере, поступившем на прилавки в среду, карикатуру, посвященную возможной ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки. Во вторник замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что подтверждений смерти аль-Багдади пока нет.

На черно-белом рисунке, озаглавленном "аль-Багдади убит россиянами", изображена гора бездыханных тел. Рядом с ними стоят два человека, грудь одного из них опоясывает патронташ. "Вон там, в середине, я его узнал", — говорит ему спутник.

*Террористическая организация, запрещенная в России.