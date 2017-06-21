В Кремле рассказали о видео с ударами по ИГ*, которое Путин показал Стоуну

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. ПРОДЕМОНСТРИРОВАННОЕ ПУТИНЫМ В ФИЛЬМЕ СТОУНА ВИДЕО УДАРОВ ПО ИГ* В САР — МАТЕРИАЛЫ МИНОБОРОНЫ РФ ИЗ ДОКЛАДА ШОЙГУ, СОМНЕВАТЬСЯ В НИХ НЕВЕРНО — КРЕМЛЬ

* Террористическая организация, запрещенная в России