МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ракетный удар по позициям запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии был правильным, своевременным и необходимым шагом, передает агентство IRNA.
"Подход Ирана в отношении региональных и глобальных вопросов не изменился, но если группировка хочет нанести вред славе Ирана, она получит сокрушительный ответ. Исламская Республика будет продолжать (следовать по — ред.) своему пути с величием и достоинством", — приводит агентство слова президента.
По данным агентства, Роухани заявил, что ракетный удар был правильным, своевременным и необходимым шагом. Он добавил, что подобные решения принимает Высший совет национальной безопасности.
Как ранее сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР, не менее 65 террористов были уничтожены в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по позициям группировки ИГ в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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