МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ракетный удар по позициям запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии был правильным, своевременным и необходимым шагом, передает агентство IRNA.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии. Удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны "в ответ на атаки по Тегерану". Всего было выпущено шесть ракет.

"Подход Ирана в отношении региональных и глобальных вопросов не изменился, но если группировка хочет нанести вред славе Ирана, она получит сокрушительный ответ. Исламская Республика будет продолжать (следовать по — ред.) своему пути с величием и достоинством", — приводит агентство слова президента.

По данным агентства, Роухани заявил, что ракетный удар был правильным, своевременным и необходимым шагом. Он добавил, что подобные решения принимает Высший совет национальной безопасности.

Как ранее сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР, не менее 65 террористов были уничтожены в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по позициям группировки ИГ в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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