В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на действия России в Сирии

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на "последние действия России в Сирии", заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон. не уточнив деталей.
В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.
Во вторник возглавляемая США коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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