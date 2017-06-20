Лавров: Россия поставит перед Тиллерсоном вопрос об ударах США по ВС Сирии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москве не хотелось бы, чтобы удары США по вооруженным силам Сирии подорвали усилия по борьбе с терроризмом, в ближайшее время этот вопрос будет поставлен перед госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не хочу делать предположений, что эти инциденты с ударами по проправительственным силам отражают стремление подорвать эффективность антитеррористических усилий", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы не можем не вспоминать, что на протяжении всего этого кризиса, начиная с того процесса, который мы вместе с Джоном Керри запускали с участием военных и спецслужб, складывалось и укреплялось устойчивое ощущение, что "Джебхат ан-Нусра"* (террористическая группировка, запрещена в РФ – ред.) нашими американскими партнёрами, вольно или не вольно, выводилась из-под ударов. Мы откровенно говорим об этом с американцами, я обязательно поставлю этот вопрос перед Рексом Тиллерсоном в самое ближайшее время, я надеюсь. Но здесь должна быть полная ясность", — добавил Лавров.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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