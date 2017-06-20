Лавров: создание зон деэскалации в Сирии поможет размежевать воюющие силы

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Реализация инициатив по зонам деэскалации в Сирии позволит полностью отмежевать террористов от участников режима прекращения боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой.

По словам Лаврова, в рамках усилий, "которые предпринимают Россия, Турция и Иран, достигается (если они будут до конца доведены) очень важная цель — полностью прекращение боевых действий между правительством и вооруженной оппозицией, которая отмежевалась от террористов".

"И в случае, если те инициативы, которые в виде зон деэскалации сейчас продвигаются, будут реализованы, то мы будем иметь наконец-то впервые за всю историю сирийского кризиса ситуацию, когда произойдет размежевание между участниками режима прекращения боевых действий и террористами, а также теми, кто с террористами, получается, за одно, если он не хочет присоединяться к прекращению огня", — сказал Лавров.

По его словам, если все стороны будут честными и все будут руководствоваться целью борьбы с терроризмом, то "есть все основания не допустить скатывания ситуации к хаосу и к непредсказуемым инцидентам".

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