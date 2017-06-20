Лавров: кризис в Сирии надо решать через диалог при борьбе с терроризмом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Особое внимание на переговорах с главой МИД Франции было уделено ситуации в Сирии, стороны обсудили создание зон деэскалации в стране, у России и Франции также есть понимание, что кризис в САР необходимо урегулировать через диалог при бескомпромиссной борьбе с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особое внимание мы уделили ситуации в Сирии. У нас есть общее понимание, что решать этот кризис необходимо исключительно через инклюзивный национальный диалог при активной поддержке мирового сообщества, как это и предусмотрено решениями СБ ООН при абсолютно бескомпромиссной борьбе с террористическими структурами ИГИЛ, "Джебхат-ан-Нусра"(запрещены в РФ — ред.) и прочие организации, которые признаны террористическими СБ ООН", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Российский министр отметил, что "мы рассказали о том, как идет работа в рамках астанинского формата, в том числе по формированию конкретных параметров концепции зон деэскалации с целью … консолидировать режим прекращения боевых действий, обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи, создать благоприятные условия для политического процесса".

Лавров также добавил, что Россия с особым вниманием готовится к межсирийским переговорам, которые пройдут 4-5 июля в Астане, а затем начнутся 10 июля в Женеве.

Ранее офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, МИД России и МИД Казахстана подтвердили, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 4-5 июля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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