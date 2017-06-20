МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сирийское правительство не выполняет взятые на себя обязательства, в том числе по уничтожению химического оружия, заявил на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В том, что касается этого хаоса в Сирии, продолжается распространение химического оружия, режим (в Дамаске) не выполняет взятые на себя обязательства. Это, считаю, является новой угрозой для всего мира. И в этом контексте статус-кво уже никак неприемлем, потому что слишком много страданий сейчас на сирийской земле", — сказал Ле Дриан.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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