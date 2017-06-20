Рябков прокомментировал удары США по самолету и беспилотнику ВС Сирии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Удары США по самолету и беспилотнику сирийских вооруженных сил являются откровенным пособничеством террористам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В случае с ударами (американских сил по самолету и по беспилотнику сирийских ВС) мы имеем дело с откровенным пособничеством террористам, орудующим на сирийской земле", — заявил высокопоставленный дипломат.

В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Во вторник возглавляемая США коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.

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