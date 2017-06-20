США поддерживают канал связи с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США предпочитают поддерживать канал связи с РФ для предотвращения инцидентов в небе над Сирией, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Мы по-прежнему открыты для снижения уровня конфликтов с российскими военными, чтобы обеспечивать безопасность сил коалиции", — сказал он. По словам Дэвиса, коалиция "предпочитает сохранять этот канал связи открытым и поддерживает его со своей стороны".

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* в минувшее воскресенье сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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